В «Крыльях Советов» прокомментировали погашение долга в 1,1 млрд рублей

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал закрытие долговых обязательств перед компанией «РТ-Капитал». Ранее стало известно, что клуб завершил выплату долга, который составлял почти 1,1 млрд рублей

«Последний год мы вели планомерную работу по привлечению денежных средств, чтобы наконец-то закрыть все долговые обязательства перед «РТ-Капитал», копившиеся последнее 10-летие. Большую часть которых нам удалось закрыть из собственных источников. Сегодня нами был оформлен кредитный договор в банке «Солидарность» для выплаты последней части долга. Он рассчитан на год и мы предполагаем закрыть его в течение этого срока равными долями.

Хочется выразить слова благодарности нашему партнёру, который взял на себя все обязательства, связанные с обслуживанием кредита и иными издержками. Банк «Солидарность» и его руководство в очередной раз пришли на выручку клубу в один из самых тяжёлых моментов его истории», — приводит слова Яковлева пресс-служба «Крыльев Советов» в телеграм-канале.