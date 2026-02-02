«Ничего не изменится, полагаю!» Губерниев — о словах Инфантино о снятии бана с России

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением на тему заявления президента ФИФА Джанни Инфантино касательно возможной отмены отстранения сборной России от участия в международных турнирах, упомянув, что организация может пересмотреть свой устав.

«Слова Инфантино — хороший знак? Может быть. Но ничего не изменится, полагаю! Хотели бы допустить — допустили бы! Сотрясания воздуха пока и бла-бла!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Национальная команда России отстранена от официальных встреч под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Российские клубы также не участвуют в международных соревнованиях.