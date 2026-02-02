Полузащитник Магомед Якуев покинул «Ахмат» и подписал контракт с «Уфой»

Полузащитник «Ахмата» Магомед Якуев перешёл в команду Лиги Pari «Уфа». Футбольные клубы достигли соглашения о переходе игрока в уфимскую команду. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Всего Якуев провёл 83 матча за грозненцев с сезона-2020/2021, в которых забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. За основную команду «Ахмата» хавбек провёл девять матчей.

На данный момент «Ахмат» после 18 туров Российской Премьер-Лиги располагается на восьмом месте в турнирной таблице с 22 очками. В свою очередь, «Уфа» занимает 16-е место в таблице Лиги Pari с 20 очками после 21 матча. Команда находится в зоне вылета.