«Крылья Советов» направят на благотворительность донаты фанатов на погашение долга

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев высказался об акции фанатов, которые самостоятельно оплачивали догл клуба перед компанией «РТ-Капитал», формируя квитанции на «Госуслугах».

«Спасибо каждому из болельщиков, кто был рядом с клубом в эти непростые дни. Мы видели и чувствовали вашу поддержку! Каждый рубль, переведённый вами в счёт долга, будет удвоен клубом и направлен на благотворительность», — приводит слова Яковлева пресс-служба «Крыльев Советов» в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что клуб завершил выплату долга, который составлял почти 1,1 млрд рублей. Кредит на погашение последней части долга самарской команде предоставил банк «Солидарность», являющийся партнёром клуба.