Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» направят на благотворительность донаты фанатов на погашение долга

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев высказался об акции фанатов, которые самостоятельно оплачивали догл клуба перед компанией «РТ-Капитал», формируя квитанции на «Госуслугах».

«Спасибо каждому из болельщиков, кто был рядом с клубом в эти непростые дни. Мы видели и чувствовали вашу поддержку! Каждый рубль, переведённый вами в счёт долга, будет удвоен клубом и направлен на благотворительность», — приводит слова Яковлева пресс-служба «Крыльев Советов» в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что клуб завершил выплату долга, который составлял почти 1,1 млрд рублей. Кредит на погашение последней части долга самарской команде предоставил банк «Солидарность», являющийся партнёром клуба.

