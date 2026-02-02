Дмитрий Губерниев: ФИФА рассмотрит снятие бана с России? Рассмотрит. Снимет бан? Нет

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно заявления президента ФИФА Джанни Инфантино касательно возможной отмены отстранения сборной России от участия в международных турнирах.

«Инфантино сказал — и что после этого? После этого ничего. Он уже не раз говорил: «ФИФА должна рассмотреть снятие бана». ФИФА рассмотрит? Рассмотрит. Снимет бан? Думаю, нет. Инфантино в этой ситуации молодец. Однако лыжная федерация тоже говорит, что надо снять бан. В итоге на Олимпиаду едут два человека. Это даже не половинчатое решение. Поэтому думаю, это просто разговоры со стороны Инфантино. Спасибо ему, конечно, но ничего не изменится», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.