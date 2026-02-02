«Команда — топ». Саусь — о первых тренировках после перехода в «Спартак»

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь поделился первыми впечатлениями от тренировок с новой командой. Российский защитник присоединился к красно-белых в зимнее трансферное окно. Ранее он выступал в калининградской «Балтике».

«Отличные впечатления, команда — топ. Уровень организации работы впечатляет. И очень приятно делить поле с такими игроками. Скорость намного выше, чем была в моей прошлой команде. Надеюсь, дальше будем набирать форму и быстро найдём общий язык.

Когда ехал в «Спартак», понимал, что будет высокая скорость, здесь техничные игроки, а футбол быстрее. Поэтому удивлением это не стало. Играть в такой футбол очень приятно», — сказал Саусь в интервью официальному сайту «Спартака».