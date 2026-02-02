Скидки
Защитник Даниэле Ругани переходит в «Фиорентину» на правах аренды до конца сезона

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани подписал контракт с «Фиорентиной» на правах аренды до конца текущего сезона. 31-летний футболист провёл прошлый сезон в аренде в «Аяксе» и теперь продолжит карьеру в «Фиорентине» во второй половине нынешнего сезона. Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

В этом сезоне Ругани принял участие в восьми матчах за «Ювентус» в Лиге чемпионов и Серии А. Общее количество его матчей за клуб достигло 157, что позволяет ему занять четвёртое место в списке игроков «Ювентуса» с наибольшим количеством сыгранных встреч среди действующих футболистов. Он уступает только Душану Влаховичу (162), Уэстону Маккенни и Мануэлю Локателли (по 213).

После 23 туров «Ювентус» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Серии А с 45 очками. «Фиорентина» находится в зоне вылета на 18-й строчке, у команды 17 очков.

