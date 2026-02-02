«Шеффилд Юнайтед» возьмёт в аренду полузащитника «Манчестер Сити» — Романо

Полузащитник Калвин Филлипс близок к переходу из «Манчестер Сити» в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, срок арендного соглашения игрока с «клинками» будет рассчитан до конца нынешнего сезона. Клубы уже согласовали сделку, опция выкупа в ней не предусмотрена.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие лишь в одном матче «горожан», не отметившись результативными действиями. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн. В прошлом сезоне Филлипс на правах аренды играл за «Ипсвич Таун».