Хавбек «Марселя» Гринвуд — лучший среди всех игроков Лиги 1 по количеству голов и ассистов

Английский полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд забил 21 гол и отдал семь результативных передач во всех соревнованиях в текущем сезоне. Эти показатели являются лучшими среди всех игроков Лиги 1 и превосходят результаты любого другого английского футболиста, кроме форварда «Баварии» Гарри Кейна. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

У Гарри Кейна в этом сезоне 36 забитых мячей и четыре результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах.

18 июля 2024 года Гринвуд подписал пятилетний контракт с марсельским клубом, перейдя из «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны каталонской «Барселоны».

