Трансфер Матета из «Кристал Пэлас» в «Милан» сорвался — Романо

Нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета не перейдёт в «Милан» в рамках нынешнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, футболист сегодня прошёл два этапа медицинского обследования, но его переход в итальянский клуб не состоится. «Россонери» уже уведомили об этом «стекольщиков».

Жан-Филипп Матета выступает за «Кристал Пэлас» с января 2022 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 34 матчах во всех турнирах, на его счету 10 мячей и два ассиста. В общей сложности в активе футболиста 186 матчей за «стекольщиков», в которых он забил 56 голов и отдал 13 результативных передач.