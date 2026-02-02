«Аль-Наср» без Роналду победил «Эр-Рияд» в Про-Лиге. Мане забил с передачи Жоау Феликса

Завершился матч 20-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 между клубами «Эр-Рияд» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

На 40-й минуте сенегальский нападающий Садио Мане вывел «Аль-Наср» вперёд. Ассистировал ему португалец Жоау Феликс. Форвард Криштиану Роналду впервые в сезоне не попал в заявку команды на матч чемпионата. Ранее сообщалось, что он угрожал бойкотом матчей руководству клуба из-за недовольства трансферной политикой.

«Аль-Наср» набрал 46 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли», у которых по 43 очка, встретятся в 20-м туре в очном матче 2 февраля. «Эр-Рияд» остался остался на 15-й строчке с 12 очками.