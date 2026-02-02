Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эр-Рияд — Аль-Наср, результат матча 2 февраля 2026, счёт 0:1, 20-й тур саудовской Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Наср» без Роналду победил «Эр-Рияд» в Про-Лиге. Мане забил с передачи Жоау Феликса
Комментарии

Завершился матч 20-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 между клубами «Эр-Рияд» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 20-й тур
02 февраля 2026, понедельник. 18:15 МСК
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Окончен
0 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Мане – 40'    

На 40-й минуте сенегальский нападающий Садио Мане вывел «Аль-Наср» вперёд. Ассистировал ему португалец Жоау Феликс. Форвард Криштиану Роналду впервые в сезоне не попал в заявку команды на матч чемпионата. Ранее сообщалось, что он угрожал бойкотом матчей руководству клуба из-за недовольства трансферной политикой.

«Аль-Наср» набрал 46 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли», у которых по 43 очка, встретятся в 20-м туре в очном матче 2 февраля. «Эр-Рияд» остался остался на 15-й строчке с 12 очками.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Роналду устроил бунт в «Аль-Насре»! Готов к бойкоту, чтобы повлиять на руководство
Роналду устроил бунт в «Аль-Насре»! Готов к бойкоту, чтобы повлиять на руководство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android