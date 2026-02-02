Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В Сети стало популярным изображение новой статуи в честь Фалькао

В Сети стало популярным изображение новой статуи в честь Фалькао
Комментарии

В честь колумбийского нападающего клуба «Мильонариос» Радамеля Фалькао возвели статую в его родном городе Санта Марта. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Соцсети

Внешний вид статуи не оставил любителей футбола равнодушными, её изображение быстро набрало популярность в Сети. Автором статуи является Роберто Мисьель, величина скульптуры составляет около 180 см, а вес — более 180 кг. Изваяние установлено на постамент, на котором сказано: «Посвящение Радамелю Фалькао Гарсии. Футболист из Санта-Марты прославлен своими великолепными сезонами в европейских командах, а также выступлениями в качестве нападающего и капитана сборной Колумбии».

Радамель Фалькао выступал за «Ривер Плейт», «Порту», «Атлетико» Мадрид, «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Галатасарай» и «Райо Вальекано». С 2007 по 2023 год он защищал цвета национальной команды Колумбии.

