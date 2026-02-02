Стали известны судьи матчей Зимнего кубка РПЛ

Матчи четвёртого Зимнего Кубка РПЛ по футболу в Абу-Даби (ОАЭ) обслужат российские арбитры. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко сообщили в пресс-службе Премьер-Лиги. Стартовую игру турнира с участием «Зенита» и московского «Динамо» в качестве главного судьи отработает Евгений Буланов из Саранска, а встречу ЦСКА и «Краснодара» — Инал Танашев из Нальчика.

Назначения на остальные матчи:

ЦСКА — «Динамо» Москва. Главный арбитр — Никита Новиков (Петрозаводск)

«Зенит» — «Краснодар». Главный арбитр — Антон Фролов (Москва)

«Зенит» — ЦСКА. Главный арбитр — Рафаэль Шафеев (Волгоград)

«Динамо» Москва — «Краснодар». Главный арбитр — Ян Бобровский (Санкт-Петербург)