Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны судьи матчей Зимнего кубка РПЛ

Стали известны судьи матчей Зимнего кубка РПЛ
Комментарии

Матчи четвёртого Зимнего Кубка РПЛ по футболу в Абу-Даби (ОАЭ) обслужат российские арбитры. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко сообщили в пресс-службе Премьер-Лиги. Стартовую игру турнира с участием «Зенита» и московского «Динамо» в качестве главного судьи отработает Евгений Буланов из Саранска, а встречу ЦСКА и «Краснодара» — Инал Танашев из Нальчика.

Назначения на остальные матчи:

ЦСКА — «Динамо» Москва. Главный арбитр — Никита Новиков (Петрозаводск)
«Зенит» — «Краснодар». Главный арбитр — Антон Фролов (Москва)
«Зенит» — ЦСКА. Главный арбитр — Рафаэль Шафеев (Волгоград)
«Динамо» Москва — «Краснодар». Главный арбитр — Ян Бобровский (Санкт-Петербург)

Материалы по теме
Президент ФИФА Инфантино выступил против отстранения России от участия в турнирах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android