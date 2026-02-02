ЦСКА договорился со «Спортингом» о трансфере Рейса, армейцы опередили «Коринтианс» — ESPN

ЦСКА близок к трансферу защитника «Спортинга» Матеуса Рейса. Как сообщает издание ESPN, несмотря на первоначальные попытки португальцев затруднить сделку, в последние часы клубы достигли прогресса в переговорах. Оформление трансфера ожидается в ближайшее время.

По данным источника, на левого защитника, который также может сыграть в центре обороны, претендовал бразильский «Коринтианс». Сообщается, что армейцы опередили южноамериканский клуб в борьбе за подпись игрока.

Контракт Рейса со «Спортингом» действует пять месяцев — до июня 2026 года. Всего в текущем сезоне бразилец принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.