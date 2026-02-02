Скидки
Глава РПЛ Алаев отреагировал на слова президента ФИФА Инфантино по бану России

Глава РПЛ Алаев отреагировал на слова президента ФИФА Инфантино по бану России
Комментарии

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев дал комментарий на тему заявления главы ФИФА Джанни Инфантино касательно возможной отмены отстранения сборной России от участия в международных турнирах.

«Очень важно, что такой вектор появился в высказываниях президента ФИФА. Мы, разумеется, хотим возвращения в систему международных соревнований на всех уровнях футбола и очень приветствуем возможность диалога на эту тему.

Со стороны лиги гарантируем полную готовность сделать все необходимые шаги, чтобы клубы вернулись в международную систему максимально быстро. Однако очевидно, что этот процесс сопряжён с большим объёмом различных процедур, поэтому нужно запастись терпением», – приводит слова Алаева официальный сайт РПЛ.

