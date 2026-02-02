Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Монако» близок к переходу в «Аль-Иттихад» — Хоукинс

Форвард «Монако» близок к переходу в «Аль-Иттихад» — Хоукинс
Комментарии

Нападающий «Монако» Джордж Иленикена близок к переходу в «Аль-Иттихад». Клубы достигли предварительного соглашения о трансфере, сумма которого составит около € 33 млн. В данный момент продолжаются переговоры между игроком и саудовским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х.

В текущем сезоне Иленикена принял участие в 20 матчах «Монако» во всех соревнованиях и забил четыре мяча. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 12 млн.

«Монако» после 20 туров Лиги 1 располагается на 10-й строчке турнирной таблицы с 27 очками. «Аль-Иттихад» в саудовской Про-Лиге занимает шестое место, у команды 34 очка после 19 игр.

Материалы по теме
«ПСЖ» Сафонова сыграет с «Монако» Головина в стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android