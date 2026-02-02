Форвард «Монако» близок к переходу в «Аль-Иттихад» — Хоукинс

Нападающий «Монако» Джордж Иленикена близок к переходу в «Аль-Иттихад». Клубы достигли предварительного соглашения о трансфере, сумма которого составит около € 33 млн. В данный момент продолжаются переговоры между игроком и саудовским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х.

В текущем сезоне Иленикена принял участие в 20 матчах «Монако» во всех соревнованиях и забил четыре мяча. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 12 млн.

«Монако» после 20 туров Лиги 1 располагается на 10-й строчке турнирной таблицы с 27 очками. «Аль-Иттихад» в саудовской Про-Лиге занимает шестое место, у команды 34 очка после 19 игр.