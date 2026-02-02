Новичок «Спартака» Саусь высказался о впечатлениях от работы главного тренера Карседо

Защитник московского «Спартака» Владислав Саусь поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Хуаном Карседо.

«Интересно поработать с тренером, который весь в игре, живёт своим делом. В моей карьере это первый тренер из Европы. Постараюсь выполнять все его установки. В ближайшее время хочу сам начать активнее учить английский», — сказал Саусь в интервью официальному сайту «Спартака».

Российский защитник присоединился к красно-белым в зимнее трансферное окно. Ранее он выступал в калининградской «Балтике». Карседо возглавил команду 5 января. До этого испанский специалист возглавлял «Пафос».