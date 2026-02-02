Скидки
Тренер «Барселоны» Флик: замечательно, что у меня есть возможность работать с Торресом

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о значимости нападающего Феррана Торреса и полузащитника Фермина Лопеса для команды. Торрес отличился в матче 22-го тура Ла Лиги с «Эльче» (3:1).

Испания — Примера . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 6'     1:1 Родригес – 29'     1:2 Ф. Торрес – 40'     1:3 Рашфорд – 72'    

«Ферран — невероятный футболист. Замечательно, что у меня есть возможность работать с ним, надеюсь, он останется в «Барселоне» надолго. А ещё я очень доволен Фермином. Деку отлично справляется со своей работой, думаю, это хорошая новость для будущего клуба. Продление контракта с Фермином — отличная новость», — приводит слова Флика AS.

На данный момент каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

