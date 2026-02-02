Агент Сандро Тонали опроверг слухи о переговорах с «Арсеналом»

Агент полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали опроверг сообщения, что лондонский «Арсенал» ведёт переговоры о переходе игрока.

«Мы никогда не вели никаких переговоров с «Арсеналом». «Ньюкасл» точно не отпустит Тонали в январе. Мы даже не обсуждали это», — приводит слова агента журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

Тонали подписал контракт с «Ньюкаслом» летом 2023 года. В текущем сезоне итальянец провёл 35 матчей на клубном уровне и сделал пять результативных передач. Действующий контракт полузащитника с «Ньюкаслом» рассчитан до конца июня 2028 года.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сандро Тонали составляет € 75 млн.