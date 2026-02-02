Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Сандро Тонали опроверг слухи о переговорах с «Арсеналом»

Агент Сандро Тонали опроверг слухи о переговорах с «Арсеналом»
Комментарии

Агент полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали опроверг сообщения, что лондонский «Арсенал» ведёт переговоры о переходе игрока.

«Мы никогда не вели никаких переговоров с «Арсеналом». «Ньюкасл» точно не отпустит Тонали в январе. Мы даже не обсуждали это», — приводит слова агента журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

Тонали подписал контракт с «Ньюкаслом» летом 2023 года. В текущем сезоне итальянец провёл 35 матчей на клубном уровне и сделал пять результативных передач. Действующий контракт полузащитника с «Ньюкаслом» рассчитан до конца июня 2028 года.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сандро Тонали составляет € 75 млн.

Материалы по теме
«Арсенал» открыл переговоры о переходе Сандро Тонали из «Ньюкасла» — Плеттенберг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android