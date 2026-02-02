«Аль-Хиляль» заключил контракт с Каримом Бензема — Сабунджуоглу

Саудовский «Аль-Хиляль» заключил контракт с французским нападающим Каримом Бензема. Об этом сообщает инсайдер Ягыз Сабунджуоглу в соцсети X. По данным источника, с форвардом был подписан контракт на полтора года.

Ранее сообщалось, что Бензема отказался выходить на поле в матче «Аль-Иттихада» в чемпионате Саудовской Аравии из-за недовольства предложенным контрактом. По данным СМИ, футболист рассматривал возможность вернуться в Европу.

Ранее в прессе появилась информация, что против перехода Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» выступает форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Напомним, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии владеет клубами «Аль-Наср», «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли».