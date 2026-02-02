Скидки
Главная Футбол Новости

«Ювентус» арендовал у «Болоньи» защитника сборной Швеции до конца сезона

Защитник Эмиль Хольм стал игроком «Ювентуса», перейдя из «Болоньи» и подписав контракт на правах аренды до 30 июня 2026 года. В рамках сделки предусмотрена опция выкупа футболиста за € 15 млн, которая может увеличиться на € 3 млн при выполнении определённых условий.

Хольм провёл 74 матча в Серии А, в которых забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. В последние месяцы защитник дебютировал в Лиге чемпионов, представляя «Болонью». В текущем сезоне шведский игрок принял участие в 19 матчах во всех соревнованиях. На его счету один забитый мяч и пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 13 млн.

