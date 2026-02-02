Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Украинская ассоциация футбола обратилась к Инфантино после слов о снятии бана с России

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отреагировала на слова президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана с России. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

УАФ призвала Инфантино не менять позицию футбольных органов по отстранению россиян от футбольных соревнований. В официальном заявлении ассоциации говорится, что потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований. Также в заявлении подвергаются сомнению слова Инфантино, что отстранение от участия в соревнованиях не является эффективным методом давления на Россию.

Сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

