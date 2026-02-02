«Ахмат» объявил о трансфере бразильского нападающего в клуб из Саудовской Аравии

Бразильский нападающий «Ахмата» Фелиппе Кардосо продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Грозненцы договорились о трансфере форварда в клуб «Аль-Наджма» из саудовской Про-Лиги. О переходе официально объявила пресс-служба клуба из столицы Чечни.

«Мы желаем Фелиппе удачи и успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата» в телеграм-канале.

Кардосо перешёл в «Ахмат» из португальского клуба «Каза Пия» перед стартом прошлого сезона. В январе 2025-го бразилец перебрался в китайский «Хэнань» на условиях аренды, срок которой завершился 31 декабря. В Китае форвард провёл 25 матчей, отметившись 10 голами и шестью результативными передачами.