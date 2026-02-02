Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА не будет рассматривать возвращение России, несмотря на слова Инфантино — The Times

ФИФА не будет рассматривать возвращение России, несмотря на слова Инфантино — The Times
Комментарии

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) не собирается рассматривать возможность возвращения России к международным соревнованиям, несмотря на слова президента Джанни Инфантино. Об этом сообщает издание The Times.

Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о снятии бана с России. По данным источника, совет ФИФА не будет изучать вопрос потенциального возвращения России к официальным турнирам во избежание критики со стороны европейских стран.

Сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Материалы по теме
«Ничего не изменится, полагаю!» Губерниев — о словах Инфантино о снятии бана с России
Официально
Украинская ассоциация футбола обратилась к Инфантино после слов о снятии бана с России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android