Тренер «Барселоны» Флик: Ямаль в отличной форме. Он игрок высшего уровня
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о значимости нападающего Ламина Ямаля для сине-гранатовых. Футболист забил гол в матче 22-го тура Ла Лиги с «Эльче» (3:1).
Испания — Примера . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 6' 1:1 Родригес – 29' 1:2 Ф. Торрес – 40' 1:3 Рашфорд – 72'
«Не могу сказать, сыграет ли он завтра [с «Альбасете» в 1/4 финала Кубка Испании]. Ему точно не нравится не играть. Ламин в отличной форме. Он игрок высшего уровня, на днях в Эльче он проделал фантастическую работу не только в атаке, но и в защите. Бальде тоже отлично играет, он вполне может выступать за национальную команду», — приводит слова Флика AS.
На данный момент каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.
