Тренер «Барселоны» Флик: Ямаль в отличной форме. Он игрок высшего уровня

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о значимости нападающего Ламина Ямаля для сине-гранатовых. Футболист забил гол в матче 22-го тура Ла Лиги с «Эльче» (3:1).

«Не могу сказать, сыграет ли он завтра [с «Альбасете» в 1/4 финала Кубка Испании]. Ему точно не нравится не играть. Ламин в отличной форме. Он игрок высшего уровня, на днях в Эльче он проделал фантастическую работу не только в атаке, но и в защите. Бальде тоже отлично играет, он вполне может выступать за национальную команду», — приводит слова Флика AS.

На данный момент каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.