«Рома» взяла в аренду игрока «Баварии» Брайана Сарагосу
«Рома» на официальном сайте объявила об аренде вингера «Баварии» Брайана Сарагосы, который ранее в этом сезоне выступал за «Сельту».

Срок действия арендного соглашения игрока с итальянским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона, сделка предусматривает опцию выкупа. За свою новую команду игрок будет выступать под номером 97.

В 26 матчах нынешнего клубного сезона Сарагоса забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Срок действия трудового соглашения футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Сарагосы составляет € 10 млн.

