Орлов: Месси в «Зенит»? Я бы отказался, закрывать одного футболиста в России умеют

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что не стал бы подписывать аргентинского нападающего Лионеля Месси в санкт-петербургский «Зенит», если бы был главным тренером сине-бело-голубых.

«Если бы я был главным тренером «Зенита» и мне предложили сейчас подписать Месси, я бы отказался. Смысл? Сломает игру — все будут отдавать ему мяч. Что-что, а закрывать одного футболиста в России умеют», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Лионель Месси выступает в составе американского клуба «Интер Майами» с лета 2023 года. Ранее восьмикратный обладатель «Золотого мяча» защищал цвета «Барселоны» и «ПСЖ».