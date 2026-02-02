Матвей Сафонов: получил большое удовольствие от игры со «Страсбургом»
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от матча 20-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1). В этой игре футболист отразил пенальти.
Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22' 1:1 Дуэ – 27' 1:2 Мендеш – 81'
Удаления: нет / Хакими – 74'
«Привет всем! Немного отдохнув после матча, возвращаюсь к вам с отчётом. Тяжёлый матч и важная победа. Получил большое удовольствие от игры. Очень горжусь ребятами, что забрали три очка в меньшинстве. Теперь неделя до следующего матча. Есть время восстановиться и подготовиться к Le Classique!» — написал Сафонов в телеграм-канале.
На данный момент парижский клуб с 48 очками в активе возглавляет турнирую таблицу высшего дивизиона французского первенства.
