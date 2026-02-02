Скидки
Абаскаль: надеюсь, Россия снова сможет участвовать в европейских соревнованиях и ЧМ

Комментарии

Бывший испанский тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о заявлениях президента ФИФА Джанни Инфантино относительно возможного снятия запрета на участие сборной России в международных соревнованиях. Инфантино отметил, что необходимо отменить ограничения для российской команды как минимум на юношеском уровне, поскольку они вызвали ещё больше разочарования и ненависти.

«Надеюсь, как только будет дан зелёный свет, Россия снова сможет участвовать в европейских соревнованиях и чемпионате мира. Российская спортивная культура – одна из лучших в мире.

Спорт должен играть очень важную роль в создании позитивного влияния и положительных впечатлений, а не наоборот, и способствовать сближению между народами», – приводит слова Абаскаля Metaratings.

Сборная России была отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. В 2025 году команда провела 10 товарищеских матчей, одержав шесть побед, потерпев одно поражение и трижды сыграв вничью.

Комментарии
