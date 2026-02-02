«Краснодар» объявил о трансфере Гаэтана Перрена во французский «Лилль»

Французский вингер «Краснодара» Гаэтан Перрен вернулся на родину. Футболист продолжит карьеру в клубе «Лилль» из Лиги 1. О переходе игрока на условиях полноценного трансфера официально объявила пресс-служба чемпионов России.

«Мы благодарим футболиста за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара» в телеграм-канале.

Фото: ФК «Лилль»

Гаэтан Перрен перебрался в «Краснодар» из «Осера» в летнее трансферное окно перед стартом сезона-2025/2026. Француз принял участие в 20 матчах за российский клуб во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.