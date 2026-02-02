Экс-глава офиса ФИФА в Москве прокомментировал слова Инфантино о снятии бана с России

Бывший руководитель офиса ФИФА в Москве Валерий Чухрий прокомментировал заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возможности снятия запрета с российских команд на участие в соревнованиях под эгидой организации. Инфантино ранее отметил, что вопрос об отмене отстранения российских команд должен быть рассмотрен. По информации СМИ, обсуждение темы возвращения России на международные турниры запланировано на конгрессе ФИФА в апреле 2025 года.

«Инфантино — очень умный человек. Не всё так просто в его заявлении. Допуск российских команд невозможен прямо сейчас, но перспектива есть. Сначала рекомендация появляется в бюро, потом на исполкоме, и дальше она выдвигается на конгресс, который состоится в апреле. Если ближе к апрелю Россия и Украина заключат перемирие, пойдут сдвиги и на конгрессе ФИФА, возможно, будет принято решение о возвращении наших команд на международную арену», — приводит слова экс-руководителя офиса ФИФА «Советский спорт».

Российским командам находятся запрещено на участие в официальных международных соревнованиях с 2022 года.