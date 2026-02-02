«Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Аль-Ахли» и вернулся на первое место в чемпионате СА

Завершился матч 20-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Яэль Фалькон Перес из Аргентины. Победитель выявлен не был. Итоговый счёт игры — 0:0.

Гол полузащитника «Аль-Хиляля» Салема Аль-Давсари на 84-й минуте был отменён после вмешательства VAR. На 90+4-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Аль-Ахли» Али Маджраши.

Таким образом, «Аль-Хиляль» довёл количество набранных в сезоне очков до 47 и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» набрал 44-е очко и остался на третьей строчке. Второе место с 46 очками занимает «Аль-Наср».