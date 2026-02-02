Скидки
Главная Футбол Новости

Аль-Хиляль — Аль-Ахли, результат матча 2 февраля 2026, счёт 0:0, 20-й тур саудовской Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Аль-Ахли» и вернулся на первое место в чемпионате СА
Комментарии

Завершился матч 20-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Яэль Фалькон Перес из Аргентины. Победитель выявлен не был. Итоговый счёт игры — 0:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 20-й тур
02 февраля 2026, понедельник. 20:30 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
0 : 0
Аль-Ахли
Джидда
Удаления: нет / Маджраши – 90+4'

Гол полузащитника «Аль-Хиляля» Салема Аль-Давсари на 84-й минуте был отменён после вмешательства VAR. На 90+4-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Аль-Ахли» Али Маджраши.

Таким образом, «Аль-Хиляль» довёл количество набранных в сезоне очков до 47 и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» набрал 44-е очко и остался на третьей строчке. Второе место с 46 очками занимает «Аль-Наср».

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
