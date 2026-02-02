Скидки
Главная Футбол Новости

«Атлетико» объявил о подписании контракта с Лукманом

«Атлетико» объявил о подписании контракта с Лукманом
Комментарии

«Атлетико» из Мадрида на официальном сайте объявил о покупке у «Аталанты» из Бергамо нападающего национальной команды Нигерии Адемолы Лукмана.

Срок действия трудового договора футболиста с его новым клубом рассчитан до лета 2030 года.

Лукману 28 лет. Он играл за «Аталанту» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 137 матчах во всех турнирах, в которых отметился 55 голами и 27 результативными передачами. В 2024 году нигерийский футболист в составе «Аталанты» выиграл Лигу Европы. В том же году Лукман был признан лучшим африканским игроком и занял 14-е место в голосовании на «Золотой мяч».

