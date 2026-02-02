Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаэтан Перрен прокомментировал свой трансфер в «Лилль» после ухода из «Краснодара»

Гаэтан Перрен прокомментировал свой трансфер в «Лилль» после ухода из «Краснодара»
Комментарии

Бывший полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен высказался о своём переходе во французский «Лилль». 29-летний игрок подписал с клубом Лиги 1 контракт до лета 2028 года. О трансфере было официально объявлено в понедельник, 2 февраля.

Фото: ФК «Лилль»

«Для меня огромная радость присоединиться к «Лиллю»! Я намерен привнести в команду все свои качества и целеустремлённость, ведь это поистине великий французский клуб с богатой историей. Вижу, что «Лилль» — это клуб с сильным стремлением к победе, ожидаю больших достижений и прекрасных моментов!

Фото: ФК «Лилль»

Я прихожу с энтузиазмом, чтобы помочь «Лиллю» догнать команды, опережающие нас в турнирной таблице, занять как можно более высокое место!» — сказал Перрен в интервью официальному сайту французской команды.

Материалы по теме
Трансферное окно закрыто в топ-4 лигах Европы! А «Краснодар» продал игрока в «Лилль»!
Live
Трансферное окно закрыто в топ-4 лигах Европы! А «Краснодар» продал игрока в «Лилль»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android