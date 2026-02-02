Гаэтан Перрен прокомментировал свой трансфер в «Лилль» после ухода из «Краснодара»

Бывший полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен высказался о своём переходе во французский «Лилль». 29-летний игрок подписал с клубом Лиги 1 контракт до лета 2028 года. О трансфере было официально объявлено в понедельник, 2 февраля.

Фото: ФК «Лилль»

«Для меня огромная радость присоединиться к «Лиллю»! Я намерен привнести в команду все свои качества и целеустремлённость, ведь это поистине великий французский клуб с богатой историей. Вижу, что «Лилль» — это клуб с сильным стремлением к победе, ожидаю больших достижений и прекрасных моментов!

Фото: ФК «Лилль»

Я прихожу с энтузиазмом, чтобы помочь «Лиллю» догнать команды, опережающие нас в турнирной таблице, занять как можно более высокое место!» — сказал Перрен в интервью официальному сайту французской команды.