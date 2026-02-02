«Интер» подписал полузащитника и отправил его в аренду в «Модену»

Миланский «Интер» объявил о переходе Яниса Массолена из «Модены». Французский полузащитник, родившийся в 2002 году, подписал контракт, который будет действовать до июня 2030 года. Массолен переходит в «Интер» на постоянной основе, но сразу же отправляется в «Модену» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне Массолен принял участие в 15 матчах за клуб Серии B «Модена». На его счету один забитый мяч и две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 900 тыс.

«Интер» после 23 туров возглавляет турнирную таблицу Серии А с 55 очками.