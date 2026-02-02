Нападающий сборной Норвегии Йёрген Странн Ларсен перешёл из «Вулверхэмптона» в «Кристал Пэлас». Об этом сообщает официальный сайт «стекольщиков».

Срок действия трудового договора футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2030 года. Отмечается, что данный трансфер стал для «Кристал Пэлас» рекордным. За свою новую команду игрок будет выступать под номером 22.

В 26 матчах нынешнего клубного сезона Йёрген Странн Ларсен забил шесть голов и отдал две голевые передачи. На данный момент «Кристал Пэлас» с 29 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.