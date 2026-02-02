Скидки
Алеррандро высказался о периоде в России после ухода из ЦСКА в «Интернасьонал»

Бывший нападающий ЦСКА Алеррандро высказался о времени, проведённом в России после своего перехода в бразильский «Интернасьонал». Форвард выступал за армейцев с февраля 2025 года. Всего в его активе два гола и две результативные передачи в 28 матчах за красно-синих.

«Низкая результативность? Думаю, дело в адаптации. Переезд в новую страну всегда немного усложняет ситуацию. Есть ещё семейный фактор. Но сейчас самое важное – это то, что я в «Интернасьонале», вернулся в Бразилию, в гигантский клуб. Верю, что наш союз сложится очень удачно.

Когда состоится мой дебют? Это зависит от тренера. Я вернулся с предсезонной подготовки с ЦСКА. Постараюсь адаптироваться как можно быстрее», — приводит слова Алеррандро издание Lance.

