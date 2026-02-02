Калвин Филлипс продолжит карьеру в «Шеффилд Юнайтед»

Полузащитник Калвин Филлипс перешёл из «Манчестер Сити» в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «клинков».

Срок арендного соглашения футболиста с его новой командой рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне хавбек принял участие лишь в одном матче «горожан», не отметившись результативными действиями. По данным сайта Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн. В прошлом сезоне Филлипс на правах аренды играл за «Ипсвич Таун».

На данный момент «Шеффилд Юнайтед» с 36 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.