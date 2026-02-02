«Реал» заблокировал аренду защитника Франа Гарсии в «Борнмут» — The Athletic

Мадридский «Реал» не разрешил защитнику Франу Гарсии перейти в «Борнмут» на правах аренды, сообщает The Athletic. Испанец рассматривал возможность выступления в английском клубе как шанс получить больше игрового времени, которого ему не хватает в «Реале». В частных беседах Гарсия высказывал уверенность в вероятности своего перехода в клуб АПЛ, однако руководство мадридцев приняло решение не отпускать игрока.

После отказа в трансфере 26-летний защитник запросил индивидуальную тренировку в субботу, но клуб отклонил его просьбу. Гарсия провёл первые 15 минут тренировки с группой, открытой для СМИ, после чего продолжил занятия самостоятельно. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что защитник общался с тренером Альваро Арбелоа перед тем, как пытаться добиться трансфера. Позиция «Реала» заключалась в том, чтобы не отпускать игроков в январе, за исключением нападающего Эндрика.

Контракт Гарсии с клубом действует до 2027 года, летом он снова надеется найти команду, где ему предоставят больше игрового времени. В текущем сезоне защитник провёл семь матчей в Ла Лиге и отметился одним забитым мячом.