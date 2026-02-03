Скидки
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 22-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Комментарии

В понедельник, 2 февраля, завершился 22-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей 22-го тура чемпионата Испании:

Пятница, 30 января:

«Эспаньол» — «Алавес» — 1:2.

Суббота, 31 января:

«Овьедо» – «Жирона» — 1:0;
«Осасуна» – «Вильярреал» — 2:2;
«Леванте» – «Атлетико» Мадрид — 0:0;
«Эльче» – «Барселона» — 1:3.

Воскресенье, 1 февраля:

«Реал» Мадрид – «Райо Вальекано» — 2:1;
«Бетис» – «Валенсия» — 2:1;
«Хетафе» – «Сельта» — 0:0;
«Атлетик» Бильбао – «Реал Сосьедад» — 1:1.

Понедельник, 2 февраля:

«Мальорка» – «Севилья» — 4:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набравшая 55 очков за 22 тура. Второе место занимает мадридский «Реал», который отстаёт от сине-гранатовых на одно очко. На третьем месте располагается мадридский «Атлетико», у которого 45 очков.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
