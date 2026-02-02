Скидки
Юпамекано готов подписать новый договор с «Баварией» — Романо

Комментарии

Защитник Деотшанкюль Юпамекано согласился продлить контракт с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Сообщается, что клубы, интересовавшиеся футболистом, проинформированы о решении игрока. Срок действия нового трудового договора француза с мюнхенцами будет рассчитан до лета 2030 года.

Юпамекано перешёл в «Баварию» летом 2021-го из «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 26 матчах во всех клубных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

