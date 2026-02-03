«Мальорка» одержала победу над «Севильей» в матче Ла Лиги и покинула зону вылета

Завершился последний матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Мальорка» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сесар Сото Градо. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче открыл нападающий «Мальорки» Ведат Мурики на 26-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар. В добавленное к первому тайму время счёт сравнял форвард «Севильи» Ниль Мопе. На 53-й минуте матча полузащитник Саму Кошта снова вывел хозяев поля вперёд. Хавбек Серхи Дардер забил третий мяч в ворота «Севильи» на 74-й минуте. На 90+7-й минуте Пабло Торре установил окончательный счёт в матче, забив четвёртый гол.

После 22 матчей чемпионата Испании «Мальорка» набрала 24 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Севилья» заработала также 24 очка и располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «Мальорка» в выездном матче сыграет с «Барселоной» 7 февраля, а «Севилья» в этот же день встретится с «Жироной» на домашнем стадионе.