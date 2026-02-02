Фабрицио Романо подтвердил переход Бензема в последний день трансферного окна

Французский нападающий Карим Бензема согласовал все условия контракта с клубом «Аль-Хиляль». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. По данным источника, футболист согласовал все детали сегодня вечером.

Сообщается, что бывший обладатель «Золотого мяча» присоединится к команде Симоне Индзаги немедленно. Ранее СМИ утверждали, что француз отказался от предложенного «Аль-Иттихадом» нового контракта.

По слухам, против перехода Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» выступал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Напомним, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии владеет клубами «Аль-Наср», «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли».