Бывший игрок «Ньюкасла» Сент-Максимен присоединился к «Лансу»

Фланговый нападающий Аллан Сент-Максимен в качестве свободного агента пополнил состав «Ланса». Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Футболист подписал с кроваво-золотыми трудовой договор, срок которого рассчитан до конца нынешнего сезона. Игрок будет выступать за свою новую команду под девятым номером.

В первой части нынешнего сезона Сент-Максимен играл за мексиканскую «Америку». В составе этой команды он провёл 15 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

На данный момент «Ланс» с 46 очками в активе располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1.

