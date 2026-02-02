Плеттенберг подтвердил, что Юпамекано продлит контракт с «Баварией»

Защитник Деотшанкюль Юпамекано в ближайшее время подпишет новое соглашение с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети Х.

По данным источника, футболист уже согласовал условия продолжения сотрудничества со своей нынешней командой. Отмечается, что сам игрок уведомил клуб о своём желании остаться, руководство мюнхенцев также ценит француза. Стороны подпишут контракт, рассчитанный до лета 2030 года.

Юпамекано играет за «Баварию» с лета 2021 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 26 матчах во всех клубных турнирах, в которых отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.