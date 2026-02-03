Форвард сборной Украины Роман Яремчук перешёл в «Лион» с опцией выкупа за € 5 млн

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук перебрался из греческого «Олимпиакоса» в «Лион». Как сообщает пресс-служба французского клуба, 30-летний форвард был арендован до конца сезона за € 1,5 млн с опцией выкупа за € 5 млн.

«Я очень рад быть здесь и снова играть с Клинтоном [Мата], с которым выступал за «Брюгге». Я также хорошо знаю Паулу Фонсеку (главный тренер «Лиона». — Прим. «Чемпионата»). Атмосфера на стадионе «Групама» вчера вечером сразу же меня поразила, с нетерпением жду возможности сыграть перед этими болельщиками», — сказал Яремчук официальному сайту «Лиона».

Яремчук является воспитанником киевского «Динамо». Нападающий также выступал за «Александрию», «Гент», «Бенфику», «Брюгге», и «Валенсию».