Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард сборной Украины Роман Яремчук перешёл в «Лион» с опцией выкупа за € 5 млн

Форвард сборной Украины Роман Яремчук перешёл в «Лион» с опцией выкупа за € 5 млн
Комментарии

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук перебрался из греческого «Олимпиакоса» в «Лион». Как сообщает пресс-служба французского клуба, 30-летний форвард был арендован до конца сезона за € 1,5 млн с опцией выкупа за € 5 млн.

«Я очень рад быть здесь и снова играть с Клинтоном [Мата], с которым выступал за «Брюгге». Я также хорошо знаю Паулу Фонсеку (главный тренер «Лиона». — Прим. «Чемпионата»). Атмосфера на стадионе «Групама» вчера вечером сразу же меня поразила, с нетерпением жду возможности сыграть перед этими болельщиками», — сказал Яремчук официальному сайту «Лиона».

Яремчук является воспитанником киевского «Динамо». Нападающий также выступал за «Александрию», «Гент», «Бенфику», «Брюгге», и «Валенсию».

Материалы по теме
Трансферное окно в 4 топ-лигах Европы закрыто! А Бензема станет одноклубником Малкома!
Live
Трансферное окно в 4 топ-лигах Европы закрыто! А Бензема станет одноклубником Малкома!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android