«ПСЖ» отправил 19-летнего защитника в аренду в «Лион»

19-летний защитник «ПСЖ» Ноам Камара перешёл в «Лион» на правах аренды с правом выкупа. Об этом сообщает официальный сайт парижского клуба.

Камара присоединился к «ПСЖ» в 2024 году в возрасте 17 лет и дебютировал за первую команду в апреле 2025 года. В августе он подписал свой первый профессиональный контракт. Кроме того, в сентябре 2025 года защитник дебютировал в составе молодёжной сборной Франции U20, которая дошла до полуфинала чемпионата мира среди игроков до 20 лет.

На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 после 20 туров, набрав 48 очков. «Лион» располагается на четвёртой строчке с 39 очками после 20 игр.