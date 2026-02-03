Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Удинезе — Рома, результат матча 2 февраля 2026, счет 1:0, 23-й тур Серии А 2025/2026

«Удинезе» переиграл «Рому» в матче 23-го тура Серии А
Комментарии

Завершён матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Удинезе» и «Рома». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали футболисты из Удине. Встреча состоялась на стадионе «Блюэнерджи» (Удине). В качестве главного арбитра матча выступил Юан Лука Сакки.

Италия — Серия А . 23-й тур
02 февраля 2026, понедельник. 22:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Эккеленкамп – 49'    

Единственный гол в этой встрече забил Юрген Эккеленкамп на 49-й минуте.

После этой игры «Удинезе» с 32 очками находится на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Рома» с 43 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Удинезе» 8 февраля на выезде сыграет с «Лечче», «Рома» 9 февраля примет «Кальяри».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
«Рома» взяла в аренду игрока «Баварии» Брайана Сарагосу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android