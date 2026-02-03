«Удинезе» переиграл «Рому» в матче 23-го тура Серии А

Завершён матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Удинезе» и «Рома». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали футболисты из Удине. Встреча состоялась на стадионе «Блюэнерджи» (Удине). В качестве главного арбитра матча выступил Юан Лука Сакки.

Единственный гол в этой встрече забил Юрген Эккеленкамп на 49-й минуте.

После этой игры «Удинезе» с 32 очками находится на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Рома» с 43 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Удинезе» 8 февраля на выезде сыграет с «Лечче», «Рома» 9 февраля примет «Кальяри».