Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» представил Карима Бензема в качестве новичка клуба

Комментарии

Экс-нападающий сборной Франции Карим Бензема перебрался из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль». О подписании контракта с бывшим форвардом мадридского «Реала» пресс-служба «Аль-Хиляля» сообщила в соцсети X.

Ранее СМИ утверждали, что француз отказался от предложенного «Аль-Иттихадом» нового контракта. Бензема выступает в чемпионате Саудовской Аравии с лета 2023 года. В текущем сезоне в его активе 16 забитых мячей в 21 матче за клуб во всех соревнованиях.

Фото: ФК «Аль-Хиляль»

По слухам, против перехода Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» выступал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Напомним, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии владеет клубами «Аль-Наср», «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли».

