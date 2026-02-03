Результаты матчей 24-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 2 февраля, завершился 24-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 24-го тура АПЛ:

Суббота, 31 января:

«Лидс Юнайтед» — «Арсенал» — 0:4;

«Вулверхэмптон» — «Борнмут» — 0:2;

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон» — 1:1;

«Челси» — «Вест Хэм Юнайтед» — 3:2;

«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед» — 4:1.

Воскресенье, 1 февраля:

«Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас» — 1:1;

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» — 3:2;

«Астон Вилла» — «Брентфорд» — 0:1;

«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» — 2:2.

Понедельник, 2 февраля:

«Сандерленд» — «Бёрнли» — 3:0.

После 24 туров первое место в чемпионате Англии с 53 очками занимает лондонский «Арсенал». На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (47), а замыкает тройку лидеров «Астон Вилла» (46).